علاقة محرمة لم تكتمل.. كواليس اللحظات الأخيرة لمسن عثر على جثمانه بأكتوبر

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات العثور على جثة مسن عارية مقيد اليدين ومكبل القدمين وعاري الجسد وعلى وجهه ملابس داخلية داخل كمباوند شهير بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر.

تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شابين استدرجهما المجني عليه لممارسة الشذوذ مقابل مبلغ مالي فقاما المتهمين بتعذيبه وقتله وسرقة الشقة ولاذا بالفرار.

تلقى المقدم محمد نجيب رئيس وحدة المباحث بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص مكبل ومقيد داخل شقته بكمباوند شهير بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة مسن بالمعاش مكبل القدمين ومقيد اليدين وعلى وجهه ملابسه الداخلية وبه آثار تعذيب على الجسد، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن الأمن وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلي أن وراء ارتكاب الواقعة شابين وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تم ضبط المتهمين واقتيادهما إلي ديوان القسم وبمواجهتها اعترفا بارتكاب الواقعة، حيث استدرجهما المجني عليه لممارسة الشذوذ مقابل مبلغ مالي فقاما المتهمين بتعذيبه وقتله وسرقة مبلغ مالي وشاشة وبعض المقتنيات من الشقة ولاذا بالفرار.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

3 مراهقين يرهبون طفلا بكلب ويتسبب في عقره

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام 3 أشخاص بترهيب طفل بكلب مما تسبب فى عقره وإحداث إصابته.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة أوسيم بالجيزة بتاريخ 8 الجارى من (عامل ونجله سن "15" - مقيمان بدائرة المركز) بتضررهم من (3 "أحداث – أعمارهم "15، 13، 12"- مقيمون بذات الدائرة) بتهديد نجل الأول بكلب مما تسبب فى عقره وإحداث إصابته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكبى الواقعة فى حينه، وبصحبتهم الكلب المشار إليه.. وتولت النيابة العامة التحقيق، كما تم إيداع الكلب بأحد مراكز إنقاذ الحيوانات بالجيزة.

حريق هائل داخل شقة سكنية بـ كمبوند شهير في حدائق أكتوبر

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بكمبوند دار مصر بمدينة حدائق أكتوبر، دون وقوع خسائر بشرية، اليوم الأحد، وتم إخطار اللواء سامح الحميلي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل شقة سكنية بكمبوند دار مصر بمدينة حدائق أكتوبر.

بدوره دفع مدير الإدارة العامة بالحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى المجاورات، وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية.

وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران مرة آخرى، وأخطر اللواء محمد أبو شميلة حكمدار الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع وإعداد تقرير وافٍ حول سبب نشوبه.