لياو يقود تشكيل ميلان المتوقع أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا

استقر الجهاز الفني لفريق ميلان على تشكيلة الروسونيري التي ستخوض مباراة ليفربول المقررة مساء اليوم على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويفتقد ميلان لخدمات الجزائري إسماعيل بن ناصر، بينما يغيب هارفي إيليوت عن صفوف ليفربول.

تشكيل ميلان المتوقع أمام ليفربول..

حراسة المرمى: ماينان.

الدفاع: ثيو هيرنانديز - بافلوفيتش - توموري - كالابريا.

الوسط: لوفتوس تشيك - فوفانا - تيجاني ريندرز.

الهجوم: لياو - ألفارو موراتا - بوليسيتش.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ميلان..

حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع: أرنولد - فان دايك - كوناتي - تيسميكاس.

الوسط: ماك أليستر - جرافينبرج - سوبوسلاي

الهجوم: لويس دياز - جوتا - محمد صلاح.

ويبحث ليفربول عن انطلاقة قوية في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا من أجل الوصول لأبعد نقطة ومن ثم التتويج باللقب لمصالحة جماهيره، لاسيما وأنه غاب عن البطولة في النسخة الماضية واقتصرت مشاركته القارية على بطولة الدوري الأوروبي.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ميلان..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: واتارو إندو، جرافنبرج.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، سوبوسلاي، جاكبو.

خط الهجوم: داروين نونيز.

ويبدأ ليفربول رحلته الأوروبية، اليوم الثلاثاء عندما يحل ضيفا على ملعب سان سيرو لمواجهة نظيره ميلان الإيطالي في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد.

موعد مباراة ليفربول وميلان..

تنطلق مباراة ليفربول وميلان مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 وسيعلق علي سعيد الكعبي على أحداث مباراة اليوم.

ويدخل ليفربول مباراة الليلة، بعد خسارته السبت الماضي في الدوري الإنجليزي على ملعبه ووسط جماهير على أنفيلد بهدف في الدوي الإنجليزي.