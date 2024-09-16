محمد صلاح يستهل مشواره بدوري الابطال أمام ميلان غدا.. أرقام الفرعون تجيب

يستهل الدولى المصرى محمد صلاح مشواره الأوروبي مع فريقه ليفربول الإنجليزي غدا الثلاثاء، أمام مضيفه ميلان الإيطالي على ملعب سان سيرو، بالجولة الأولى لمرحلة الدوري ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

أرقام محمد صلاح في مواجهاته أمام ميلان

وتحمل مواجهة ميلان ذكريات مميزة للنجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الذي يواجه الفريق الإيطالي للمرة السادسة.

ونجح صلاح في زيارة شباك ميلان 3 مرات بجانب صنع هدفين أيضا، وهو ما يعكس التألق اللافت للفرعون المصري أمام الفريق الإيطالي.

وسجل محمد صلاح هدفه الأول في ميلان بملعب سان سيرو يوم 14 مايو 2016، في لقاء انتهى بفوز روما 3-1، وافتتح صلاح وقتها التهديف.

كما صنع صلاح هدفين في فوز روما 4-1 على ميلان في الدوري يوم 7 مايو 2017.

وتقابل ليفربول ضد ميلان بمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 2021–2022، وفاز الريدز 3-2 على ملعب أنفيلد وسجل محمد صلاح هدفا وأضاع ضربة جزاء.

ثم فاز ليفربول على الروسونيري بملعب سان سيرو بنتيجة 2-1 وسجل صلاح هدفا للريدز وقتها في الإياب.