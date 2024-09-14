الأحد 15 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

ليفربول يسقط أمام نوتينجهام في الدوري الإنجليزي

نوتينجهام وليفربول
نوتينجهام وليفربول

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي نوتينجهام فورست الفوز على نظيره نوتينجهام فورست بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2024/2025.

txt

هالاند يقود مانشستر سيتي للفوز على برينتفورد بـ البريميرليج

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب كالوم هودسون أودوي في الدقيقة 72 من عمر الشوط الثاني والمباراة، وذلك بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، بعدما استحوذ لاعبي ليفربول على الكرة بنسبة 66%، مقابل 34% لصالح نوتينجهام.

بهذه النتيجة، يتجمد رصيد ليفربول عند النقطة التاسعة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذ الموسم، بينما يرتفع رصيد نوتينجهام فورست للنقطة الثامنة في المركز الرابع.

وكان ليفربول قد بدأ مباراة نوتينجهام فورست، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندي روبرتسون - فان دايك - إبراهيما كوناتي - ترينت ألكساندر أرنولد.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي - ريان جرافينبيرخ.

خط الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - لويس دياز.

مواد متعلقة

هالاند يُسطر تاريخ جديد في الدوري الإنجليزي

هالاند يمنح مانشستر سيتي التقدم أمام برينتفورد في الشوط الأول
الجريدة الورقية