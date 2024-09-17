عامل مطرود وصديقه.. تفاصيل إشعال النيران بمصنع ملابس في الطالبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من كشف تفاصيل إشعال النيران في مصنع ملابس بمنطقة الطالبية، وتبين أن عاملًا مفصولًا وصديقه وراء الواقعة للانتقام من صاحب المصنع بعد فصله، وتم إلقاء القبض عليهما.

تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من (مالك مصنع ملابس "غير مرخص") بنشوب حريق بالمصنع " ملكه" ومشاهدة الأهالى لشخصان مجهولان ملثمان يقومان بإلقاء زجاجات "مولوتوف" على المصنع، ولاذا بالهرب مما أدى إلى حدوث تلفيات بالمصنع وبعض المعدات.



بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (عامل سابق بالمصنع، وعاطل) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لسابقة عمل أحدهما بالمصنع وطرده منه فقام بالاتفاق مع الثانى على ارتكاب الواقعة.

3 مراهقين يرهبون طفلا بكلب ويتسبب في عقره

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام 3 أشخاص بترهيب طفل بكلب مما تسبب فى عقره وإحداث إصابته.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة أوسيم بالجيزة بتاريخ 8 الجارى من (عامل ونجله سن "15" - مقيمان بدائرة المركز) بتضررهم من (3 "أحداث – أعمارهم " 15 ، 13 ، 12"- مقيمون بذات الدائرة) بتهديد نجل الأول بكلب مما تسبب فى عقره وإحداث إصابته .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكبى الواقعة فى حينه، وبصحبتهم الكلب المشار إليه.. وتولت النيابة العامة التحقيق ، كما تم إيداع الكلب بأحد مراكز إنقاذ الحيوانات بالجيزة.

حريق هائل داخل شقة سكنية بـ كمبوند شهير في حدائق أكتوبر

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بكمبوند دار مصر بمدينة حدائق أكتوبر، دون وقوع خسائر بشرية، الأحد، وتم إخطار اللواء سامح الحميلي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل شقة سكنية بكمبوند دار مصر بمدينة حدائق أكتوبر.

بدوره دفع مدير الإدارة العامة بالحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى المجاورات، وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية.

وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى، وأخطر اللواء محمد أبو شميلة حكمدار الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع وإعداد تقرير وافٍ حول سبب نشوبه.