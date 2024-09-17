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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

فتوح يعرض 10 مليون جنيه على أسرة الضحية للتنازل عن القضية

أحمد فتوح
أحمد فتوح

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن آخر تواصل بين المقربين من أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأسرة ضحيته، كان منذ أسبوعين.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كان هناك عرض بدفع مبلغ 10 ملايين جنيه لأسرة الضحية للتنازل عن القضية، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق، وسوف يتم إجراء محاولات أخرى لإنهاء الأمر".

وأضاف أمير هشام: "فتوح مستاء من تعامل إدارة الزمالك في أزمته، واللاعب لن يخوض السوبر الإفريقي وقد يتواجد مع البعثة كنوع من تغيير الأجواء خاصةً أنه يعيش حالة نفسية سيئة".

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