الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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محامي أحمد فتوح يكشف تفاصيل تقديم الدية وحقيقة ضبط مخدرات بسيارة اللاعب

أحمد فتوح لاعب الزمالك
أحمد فتوح لاعب الزمالك

أكد أشرف عبد العزيز، محامي أحمد فتوح، أن اللاعب سيعمل على تقديم العزاء لأسرة المتوفي وهو فرض واجب، مؤكدا أنه كان لا يوجد مخدرات في سيارة اللاعب أحمد فتوح.

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طلبنا بوضع حدود للدية الشرعية من فضيلة المفتي

وقال محامي أحمد فتوح،، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”،  أنه طلب بوضع حدود للدية الشرعية من فضيلة المفتي وكانت مليونا و750 ألف جنيه، ولكن لا بد من موافقة أسرة المتوفي عليها، ولا يتم إجبارهم.

 وأشار إلى أن المحامي الخاص بورثة المتوفى هو من رفض الدية، مؤكدا أن إجراءات الدية والتصالح يستطيع أن يقوم بها أحمد فتوح، وأن يدير هذا الملف بنفسه.

أكد خالد الغندور أن أحمد فتوح لاعب الزمالك يحتاج إلي طبيب نفسي يساعده علي الخروج من أزمته موضحاً أنه بنسبة كبيرة اللاعب خارج حسابات الأبيض في مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

وأضاف الغندور: "أحمد فتوح عشان يرجع بشكل طبيعي للمشاركة مع الزمالك محتاج فترة ودكتور نفسي من أجل الخروج من الحالة التي يعيشها".

تابع الغندور:" أحمد فتوح ربنا ابتلاه ومحتاج يخرج من الحالة الموجود عليها لأن أمامه وقت كبير لاستعادة مستواه المعهود".

وواصل الغندور:" أحمد فتوح مر بفترات صعبة في حياته وكان أبرزها مشكلة تجديد عقده مع الزمالك واللاعب محتاج يراجع نفسه".

واستكمل الغندور:" أحمد فتوح من المواهب الكبيرة في  مصر ومحتاج يركز أكثر".

 

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