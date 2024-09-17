الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

رئيس رابطة الكتاب الرياضيين بإنجلترا : أتعحب من دفع صحفي مصر مبالغ للمصادر من أجل الحديث

الكرة الإنجليزية
الكرة الإنجليزية

تحدث بول مكارثي الرئيس التنفيذي لرابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية في برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي اليوم الثلاثاء ، عن الصحافة الرياضية في مصر ، كذلك تعاملات محمد صلاح مع الصحافة الإنجليزية .

txt

موقف وسام أبو على من مباراة السوبر الأفريقي

ـ وقال في تصريحاته: كنت مندهشا من شغف كرة القدم بالنسبة للجماهير المصرية والإعلام الإنجليزي يجب أن يتعلم من هذا الشغف.

ـ الصحفيون لابد أن يتحلوا بالمصداقية والناس تريد فقط الحقيقة.

ـ نحن في إنجلترا لا ندفع للمصادر لإجراء حوارات صحفية والأمر مختلف عن مصر.

- محمد صلاح يحترم الصحفيين في إنجلترا ونعامله بالمثل وهو واحد من أفضل 10 لاعبين في تاريخ إنجلترا.

مواد متعلقة

لاعب الأهلي السابق : إيهاب جلال شخصية راقية .. وربط ضغوطات الكرة بحالات الوفاة غير منطقي
الجريدة الورقية