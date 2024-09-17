رئيس رابطة الكتاب الرياضيين بإنجلترا : أتعحب من دفع صحفي مصر مبالغ للمصادر من أجل الحديث
تحدث بول مكارثي الرئيس التنفيذي لرابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية في برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي اليوم الثلاثاء ، عن الصحافة الرياضية في مصر ، كذلك تعاملات محمد صلاح مع الصحافة الإنجليزية .
ـ وقال في تصريحاته: كنت مندهشا من شغف كرة القدم بالنسبة للجماهير المصرية والإعلام الإنجليزي يجب أن يتعلم من هذا الشغف.
ـ الصحفيون لابد أن يتحلوا بالمصداقية والناس تريد فقط الحقيقة.
ـ نحن في إنجلترا لا ندفع للمصادر لإجراء حوارات صحفية والأمر مختلف عن مصر.
- محمد صلاح يحترم الصحفيين في إنجلترا ونعامله بالمثل وهو واحد من أفضل 10 لاعبين في تاريخ إنجلترا.