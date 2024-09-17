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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

موقف وسام أبو على من مباراة السوبر الأفريقي

وسام أبو على
وسام أبو على

قال الإعلامي خالد الغندور، أن وسام أبوعلي مهاجم النادي الأهلي تعرض لكدمة قوية في مباراة الفريق الأخيرة أمام جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا.

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وأكد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" في هدف الأهلي الثالث كان هناك تدخل قوي على وسام من مدافع جورماهيا، وإذا لم يسجل بيرسي تاو الهدف كان من الممكن أن تُحتسب ضربة جزاء ".

وأختتم:" وسام أبوعلي شعر ببعض الآلام ولكنه جاهز لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الافريقي يوم ٢٧ سبتمبر، وموقفه من مباراة الإياب أمام جورماهيا في يد الجهاز الفني".

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