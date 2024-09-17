محمد عبدالجليل: رامي ربيعة استغل الفرصة مع الأهلي.. وأتمنى استمرار تاو في التألق

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن قرار مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب والجهاز الفني مارسيل كولر، بالاعتذار عن عدم المشاركة في كأس مصر كان قرارًا سليمًا، وظهر جميع اللاعبين بمستوى عالٍ أمام جورماهيا الكيني.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "الأهلي اتخذ قرارًا هو الأفضل بعدم لعب كأس مصر، وهناك فرق ستتأثر على المدى الطويل، وفريق بيراميدز على سبيل المثال كان بعيدًا عن المستوى لأنه غير مُعتاد على ضغط المباريات وتلاحم المواسم".

وأضاف: "الأهلي سوف يستفيد من اراحة لاعبيه، خصوصًا في ظل كثرة البطولات التي يُشارك فيها الفريق، ومنها بطولة كأس السوبر الإفريقي التي ستقام بعد ايام قليلة".

واشاد عبدالجليل بمستوى رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر، وقال: "رامي ربيعة لم يستسلم خلال فترات سابقة وتدرب بقوة، واستعاد مستواه المميز، واستغل الفرصة التي حصل عليها من جانب مارسيل كولر بعد اصابة ياسر إبراهيم، وذكرني بالتحدي الذي ظهر عليه ثابت البطل مع فايتسا، وتفوق وقتها على شوبير".

وأشار إلى أن عطية الله قدم مستوى جيد في الظهور الأول مع الأهلي ولازال هناك أمامه وقتًا كثيرًا للظهور بشكل أفضل، مضيفا أن طاهر محمد طاهر عليه تنفيذ الأدوار التكتيكية فقط، هو يريد إثبات ذاته داخل الملعب لذلك في بعض الاوقات لا يلعب السهل، بينما لو التزم بتعليمات الجهاز الفني سوف يظهر بشكل أفضل.

وأتم: "بيرسي تاو كان جيدا في لقاء جورماهيا، لكن الأهم الاستمرار على نفس المستوى، لكن وجوده في الملعب يمنح الأهلي (ثقل) كبير، فهو لاعب دائما مقلق لأي منافس، اتمنى يستعيد 70% من مستواه المعروف عنه، لكن لو مستواه تذبذب مجددًا سوف يتم الاعتماد على رضا سليم وطاهر وغيرهم، لكن حسين الشحات حجز مركزه بشكل تام لأن مستواه ثابت".