جاد الله: يحيى عطية الله غير جاهز فنياً للمشاركة في المباريات

أكد خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق أن يحيى عطية الله الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يحتاج إلى مزيد من الوقت ليكون جاهزاً للمشاركة في المباريات الرسمية في الفترة المقبلة.



وقال خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن عطية الله غير جاهز فنياً للمشاركة مع الأهلي ووضح ذلك الأمر في مباراة جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا ".

وأضاف جاد الله: " المقارنة بين عطية الله وعلي معلول في قيادة الجيهة اليسري مقارنة غير منطقية تماماً ".