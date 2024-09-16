شبانة: جوميز قرر استبعاد مهاب ياسر وسيف جعفر من حساباته تماما

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن جوزيه جوميز قرر استبعاد مهاب ياسر وسيف فاروق جعفر من التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وقال شبانة عبر برنامج بوكس تو بوكس: "هناك حالة غضب شديدة لدى مسئولي الزمالك من نادي سيراميكا كليوباترا في ظل رفضه بيع بعض اللاعبين للأبيض منهم احمد رمضان بيكهام وصديق إيجولا، بالإضافة إلى أحمد ريان الذي انضم لنادي البنك الأهلي".

وأضاف: "جوزيه جوميز ابدى غضبه من بعض التصريحات التي تخرج من نادي الزمالك بشأن الصفقات، بعد حديث أحمد سالم المتحدث الرسمي الذي قال أن تلك الصفقات تجعل الزمالك يفوز بكل الألقاب".

وأكمل: "المتحدث الرسمي دائما يقول ما يريده مجلس الزمالك، وجوميز طلب بعض الصفقات لم تأتي للفريق منهم لاعب جوناثان نجويم وصديق ايجولا وموسى بارو واخرين".