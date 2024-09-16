الأهلي يقترب من تجديد عقد الشناوي بعقد تاريخي
قال الإعلامي خالد الغندور، أن النادي الأهلي اتفق مع محمد الشناوي على تجديد تعاقده بعقد تاريخي يمتد لمدة أربع سنوات.
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وتابع الإعلامي خالد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" محمد الشناوي ضحى بعقد كبير الموسم الماضي بعد عدم انتقاله إلى الدوري السعودي والأهلي قرر مكافأته".
وأضاف :" محمد الشناوي مواليد ١٩٨٨ يعني ٣٥ سنة الأهلي قرر تمديد عقده ٤ سنين كقائد للجيل الحالي ولثقة النادي فيه إنه قادر على قيادة الفريق بمستواه الفني وقيادته لغرفة الملابس لسنين طويلة".
وأختتم:" محمد الشناوي صاحب عقلية كبيرة وقدوة لكل حراس مصر وأيضا اللاعبين بسبب ما يقدمه لناديه ومنتخب مصر خلال السنوات الماضية والحالية".