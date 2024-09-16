الأهلي يقترب من تجديد عقد الشناوي بعقد تاريخي

قال الإعلامي خالد الغندور، أن النادي الأهلي اتفق مع محمد الشناوي على تجديد تعاقده بعقد تاريخي يمتد لمدة أربع سنوات.

إقرأ أيضًا..

وتابع الإعلامي خالد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" محمد الشناوي ضحى بعقد كبير الموسم الماضي بعد عدم انتقاله إلى الدوري السعودي والأهلي قرر مكافأته".

وأضاف :" محمد الشناوي مواليد ١٩٨٨ يعني ٣٥ سنة الأهلي قرر تمديد عقده ٤ سنين كقائد للجيل الحالي ولثقة النادي فيه إنه قادر على قيادة الفريق بمستواه الفني وقيادته لغرفة الملابس لسنين طويلة".

وأختتم:" محمد الشناوي صاحب عقلية كبيرة وقدوة لكل حراس مصر وأيضا اللاعبين بسبب ما يقدمه لناديه ومنتخب مصر خلال السنوات الماضية والحالية".