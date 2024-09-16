أشرف صبحي يشهد توقيع شراكة استراتيجية بين الأهلي وإحدى الشركات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بالمجال الطبي والرياضي

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، حفل توقيع بروتوكول شراكة بين النادي الأهلي وإحدى الشركات المتخصصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالين الطبي والرياضي، بحضور الدكتور حسن مصطفي، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الاولمبية المصرية.

تأتي هذه الخطوة من النادي الأهلي كجزء من استراتيجيته لتطوير الأداء الرياضي والصحي للاعبين، حيث يُعتبر أول نادٍ في الشرق الأوسط يتبنى هذه التكنولوجيا المتقدمة. تهدف الشراكة إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحسين الرعاية الصحية للرياضيين، وطرق التغذية السليمة، والوقاية من الإصابات، بالإضافة إلى التأهيل السريع للإصابات الرياضية، ما يساهم في الحفاظ على استمرارية الأداء الرياضي وتحسين جودة حياة اللاعبين.

بدأ الحفل بفيديو تعريفي عن التاريخ المصري وانشاء المتحف المصري الجديد الذي استضاف الحفل، اعقبها فيديو توضيحي عن استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الطب الرياضي.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن هذه الشراكة تعكس مدي الأهمية لدور التكنولوجيا الحديثة في تطوير الرياضة المصرية. مشيرا إلى أن توقيع هذه الشراكة بين النادي الأهلي وشركة 'سبيشيال جروب' يمثل خطوة مهمة تتماشى مع خطة وزارة الشباب والرياضة لدمج الذكاء الاصطناعي في المجال الرياضي.

حيث تسعي وزارة الشباب والرياضة من خلال الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة إلى تحسين عمليات اكتشاف المواهب الرياضية، وتطوير أنظمة التحليل الطبي للكشف المبكر عن الإصابات، وكيفية تفاديها، ما يعزز من قدرة الرياضيين على المنافسة في البطولات القارية والدولية.

وشدد الوزير على الدور الذي تقوم به الوزارة في تعزيز استخدام التكنولوجيا في الرياضة من خلال توفير الدعم اللازم للطب الرياضي، الذي يلعب دوراً أساسياً في الحفاظ على صحة وسلامة الرياضيين، وتوفير سبل الوقاية والعلاج المتقدمة.

مثنيا على توجه النادي الأهلي في توقيع البروتوكول والذي يهدف نحو الاستفادة من التكنولوجيا في تحسين جميع جوانب الأداء الرياضي، ويُعد خطوة استباقية تضع النادي في طليعة الأندية الرياضية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

فيما توجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بالشكر الجزيل إلى معالي السيد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لدعمه الدائم لكل ما يساهم في تطوير الرياضة المصرية، وإلى الأستاذ الدكتور محمد أسعد، رئيس مجلس إدارة شركة سبيشيال جروب، على جهوده الكبيرة في توطيد التعاون المثمر بين النادي الأهلي وشركة سبيشيال جروب.

واشار الخطيب إلى إن توقيع هذا البروتوكول يُعد خطوة نوعية جديدة في مسيرة النادي الأهلي العريقة، حيث يعمل مجلس إدارة النادي الأهلي باستمرار على تقديم كل ما هو أفضل لرياضيينا وأعضاء الجمعية العمومية. موضحا إن الشراكة مع شركة سبيشيال جروب، المتخصصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تمثل مرحلة جديدة وهامة في تطوير الأداء الرياضي والصحي للاعبينا.

واضف الخطيب قائلا: "لطالما كان النادي الأهلي سباقًا في تبني أحدث التقنيات التي تساهم في تحسين أداء الفرق الرياضية، واليوم نُثبت من جديد أننا نسير بخطى ثابتة نحو المستقبل. إن الذكاء الاصطناعي، الذي سنعتمده في الرعاية الطبية والرياضية، سيتيح لنا أدوات متطورة لتحسين جودة حياة لاعبينا، سواء من خلال التغذية السليمة، الوقاية من الإصابات، أو تسريع عمليات التأهيل البدني".

واختتم رئيس النادي الأهلي حديثه قائلا: "أن هذه الشراكة تأتي كجزء من رؤية مجلس الإدارة الشاملة لتطوير جميع جوانب النادي، لتظل جميع فرق النادي على أعلى مستوى تنافسي محليًا وعالميًا. واننا على ثقة أن تطبيق هذه التقنيات سيسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات التي نطمح لها".