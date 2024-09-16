بإطلالة ساحرة.. مهرة لطفي تتألق خلال حضورها مهرجان فينيسيا السينمائي

تألقت الدكتورة والبلوجر مهرة لطفي بإطلالة ساحرة ومميزة خلال حضورها لمهرجان فينيسيا السينمائي، حيث ارتدت فستانًا فاخرًا بتصميم فريد أبرز جمالها وأناقتها.

بفضل ذوقها الرفيع وحسها الفني، استطاعت مهرة لطفي أن تضفي لمسة من الأناقة العصرية على السجادة الحمراء، ما لفت الأنظار ونال إعجاب الحضور، وخلال مشاركتها في المهرجان، خضعت لجلسة تصوير استثنائية تبرز جمالها وأناقتها، حيث ابتسامتها الساحرة لفتت أنظار الكاميرات.

لم تكن إطلالة الدكتورة مهرة مقتصرة على الأزياء فقط، بل شملت أيضًا مشاركتها في لقاءات حصرية ومقابلات مميزة حيث شاركت آراءها وافكارها حول صناعة السينما والموضة وكذا المواضيع الإنسانية التي كان لها جانبا من المهرجان.

بفضل تواجدها في مهرجان البندقية، نجحت مهرة لطفي في نقل رسالة تحفيزية وإلهامية للشباب، داعية إياهم لتحقيق أحلامهم ومتابعة شغفهم بلا خوف.