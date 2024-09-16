هل الاستغناء عن السكر يحسن صحتك؟

أجرى باحثون من الولايات المتحدة الأمريكية المزيد من الاختبارات التي أثبتت مدى أهمية التوقف عن تناول السكر، وشملت الدراسة 700 شخص لم يتناولوا السكر بأي شكل من الأشكال لمدة 9 أيام.

وقبل بدء التجربة، خضع جميع المتطوعين للتحليل والفحص الطبي الأكثر دقة، وتم تسجيل حالتهم الصحية، ومن ثم قام العلماء بمراقبة مدى تغيرها خلال أيام التجربة وسجلوا النتيجة التي تم الحصول عليها في النهاية.

وتبين أن التخلي عن السكر كان له تأثير إيجابي على صحة المتطوعين، وعلاوة على ذلك، لوحظ التحسن في الجميع دون استثناء، ولكن في بعض التحسينات كانت أقوى، وفي حالات أخرى أضعف.

وفقا للخبراء، فإن التخلي عن السكر يمكن أن يحسن صحة الشخص، ويمكن أن يكون الرفض قصير الأجل؛ حتى أسبوع بدون حلويات سيحسن بشكل ملحوظ رفاهية الشخص.

وبعد 9 أيام بالضبط، خضع المشاركون في التجربة للفحص، الذي أظهر تحسنا في الصحة و​​انخفض ضغط الدم لديهم، وتحسنت مستويات الكوليسترول لديهم، وانخفض تركيز الأنسولين لديهم بمقدار الثلث بالإضافة إلى ذلك، في نهاية التجربة، انخفضت مستويات الجلوكوز في الدم لدى المتطوعين.

وينصح الأطباء في بعض الأحيان على الأقل بقضاء أيام في الامتناع عن تناول الحلويات، مما يساعد في الحفاظ على الجسم في حالة جيدة والحفاظ على الصحة ولكن، وفقا لهم، حتى التقييد الجزئي للحلويات سيكون أكثر فعالية بكثير إذا التزمت به لفترة أطول.