وظائف للشباب في شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية.. التفاصيل

أعلنت وزارة العمل، توفير عدد من الوظائف للشباب في محافظة الإسماعيلية، وذلك بالتنسيق مع شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، للعمل داخل الشركة على وظيفة مشرفين أمن إدارى بنظام المكافأة الشاملة.

الشروط المطلوبة لوظائف شركة فوديكو

وأوضحت الوزارة شروط الالتحاق بالوظائف وهي:-

أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل متوسط، أو فوق متوسط.

ألا يزيد السن عن 35 سنة.

تقديم ما يفيد تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

اجتياز اختبارات اللياقة والكشف الطبي.

الإقامة بمحافظة الإسماعيلية.

العمل بنظام الورادي كل 8 ساعات يومياً.

وأكدت العمل، توفير عدد من المزايا منها تأمينات اجتماعية، ووسيلة مواصلات لنقل العاملين بمقر الشركة ذهاباً وإياباً، برواتب مجزية لن تقل عن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، كما سيتم تحديد موعد للمقابلة الشخصية بمقر الشركة وعنوانه: الكيلو 7.5 طريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل.

وقال حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، إن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية وأجهزتها تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، للمديريات بالمحافظات بشأن أهمية دور مديريات العمل، في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات كواحدة من أبرز أذرع وزارة العمل، والمنوط بها تنفيذ خطط الوزارة على أرض الواقع، وتنفيذ كافة الملفات ومنها: التدريب من أجل التشغيل، ودعم العمالة غير المنتظمة، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج داخل بيئة عمل لائقة، وتأكيده على التعاون مع الجهات المعنية، والتواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة والاستماع إلى مطالبهم، إيماناً بدور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوزان، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، في إطار بيئة عمل لائقة.

وأضاف مدير المديرية، أنه يمكن التقديم للحصول على تلك الوظيفة من خلال إدارة بحوث العمالة بمقر ديوان عام المديرية، أو من خلال التقديم على الرابط الإلكترونى التالي: https://2u.pw/MvwOd4Et، أو قراءة الباركود المشار إليه فى الإعلان المرفق، مؤكداً على الاستمرار فى تقديم مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين بالتعاون والتنسيق مع شركات القطاع الخاص للحد من معدلات البطالة وتشجيع ودعم الشباب فى ظل الجمهورية الجديدة.