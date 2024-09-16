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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

ندياي: الزمالك هو النادي الأكبر في أفريقيا.. ومصر بلد جميل

سيدي ندياي
سيدي ندياي

أعرب السنغالي سيدي ندياي، المنضم حديثًا لصفوف فريق الكرة بنادي الزمالك على سعادته بارتداء القميص الأبيض.

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وقال ندياي في تصريحات عببر برنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك:" المفاوضات لم تستغرق وقتًا طويلاً وكانت سهلة للغاية مع مدير أعمالي".

وأضاف:" الزمالك هو النادي الأكبر في أفريقيا وسعيد بتمثيله، وهي فرصة كبيرة لي للتعبير عن امكانياتي".
وأكمل ندياي:" أتمنى تحقيق الألقاب مع الزمالك وهذا يحتاج إلى مجهود كبير وعمل شاق".
وأتم تصريحاته:" مصر بلد جميل وأزورها للمرة الأولى، وجماهير الزمالك طيبة ومحبة لكرة القدم".

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