ندياي: الزمالك هو النادي الأكبر في أفريقيا.. ومصر بلد جميل
أعرب السنغالي سيدي ندياي، المنضم حديثًا لصفوف فريق الكرة بنادي الزمالك على سعادته بارتداء القميص الأبيض.
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وقال ندياي في تصريحات عببر برنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك:" المفاوضات لم تستغرق وقتًا طويلاً وكانت سهلة للغاية مع مدير أعمالي".
وأضاف:" الزمالك هو النادي الأكبر في أفريقيا وسعيد بتمثيله، وهي فرصة كبيرة لي للتعبير عن امكانياتي".
وأكمل ندياي:" أتمنى تحقيق الألقاب مع الزمالك وهذا يحتاج إلى مجهود كبير وعمل شاق".
وأتم تصريحاته:" مصر بلد جميل وأزورها للمرة الأولى، وجماهير الزمالك طيبة ومحبة لكرة القدم".