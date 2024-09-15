الأحد 15 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

مجاهد: الزمالك حقق الهدف المطلوب في مباراة الشرطة الكيني

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد أمير عزمي مجاهد نجم فريق الزمالك السابق أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض حقق المطلوب من مباراة الشرطة الكيني في ضربة البداية ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال أمير عزمي مجاهد نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" فريق الزمالك حقق المطلوب من مباراة الشرطة الكيني على الرغم من الظروف والأجواء التي أقيمت فيها المباراة في كينيا ".

وتابع:"الزمالك أمامه وقت لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها في مباراة الذهاب أمام الشرطة الكيني قبل مباراة العودة في القاهرة ".

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