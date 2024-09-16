السيسي يقبل رأس الدكتور أحمد عمر هاشم خلال احتفالية المولد النبوي (شاهد)

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، المنعقد في مركز المنارة للمؤتمرات.

واتجه الرئيس السيسي فور دخوله إلى فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم لمصافحته والترحيب به، وقبّل الرئيس رأسه وتبادلا حديثا سريعا قبل بدء الاحتفالية.

وخلال الاحتفالية أهدى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، مصحفًا لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي كهدية تذكارية، وقام الرئيس السيسي بتقبيل المصحف الشريف.

أكد أسامة الأزهري، خلال كلمته اليوم باحتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس السيسي: “إن اليوم ميلاد النبي المصطفى، المرفوع الحبيب المتحبب المختار، يبكي للبهيمة المثقلة واليتيم فى حجر الأرملة”.

وأضاف: “لقد جاء صلى الله عليه وسلم ونهى نهيًا شديدًا عن الفساد في الأرض وأمر أصحابه بالحرف والمهن وحضهم على ذلك، وهو يأمر أصحابه بإتقان تلك المهن وتجويدها وتحسينها حتى تفتح أبواب الأرزاق وتعمر البيوت ويحصل الرخاء”.

وتأتي الاحتفالية بحضور الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة ورجال الدين والأزهر الشريف.