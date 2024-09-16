اليوم مسرح سيد درويش يفتح ابوابه لحفل الواعدين لتنمية المواهب بالإسكندرية

تنظم دار الاوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا للواعدين بمركز تنمية مواهب أوبرا الإسكندرية تحت إشراف الدكتورة هدى حسني، مساء الاثنين على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية.

يأتي الحفل ضمن خطط الثقافة المصرية لدعم وتشجيع المواهب الواعدة، ويشارك فيه أربعة فصول مختلفة هم العود العربي تدريب الدكتورة سهير أبو شعيشع، حيث يعزف باقة متنوعة من أجمل وأشهر الأعمال الغنائية منها: "قوم يامصري ،بعيد عنك ، سهر الليالي، أنا في انتظارك، شد الحزام، أكدب عليك، الصهبجية ،فالس رقم ٢ ، الحلوة ديه، أنا بعشقك، اسأل روحك، ياسلام على حبي وحبك،شروق، ومصر قالت ، أداء.. جنى أيمن، بلال حسين، أحمد عبد المنعم، ملك حسن، محمد جابر ،محمد قطب ، هاجر أحمد، روميساء أيمن، رؤى رضا ،عصماء عصام ، شيماء محمد علي، ريموند سامي شكري، أحمد يوسف، رضوى ماجد ،ياسمين ياسر ، أدهم هاني، منار مديح، وعبد الرحمن خليل، وبمشاركة غنائية من أحمد الشريف وإسلام أشرف.

ويقدم فصل الغناء العربي بدار أوبرا الإسكندرية، تدريب وقيادة الدكتور محمد حسني، باقة من أغاني الزمن الجميل منها: "حكايتي مع الزمان ، سألوني الناس، مدام تحب بتنكر ليه ، في نور محياك، إن راح منك يا عين ، اسمع قلبي ، ليالينا، دور "أنا هويت"، موشح " يابهجة الروح، شاغلى بالحسن بدرا، ياشادى الألحان"، مونولوج "والله تستاهل ياقلبي- عيني علينا يا أهل الفن "طقطوقة"، أهو ده اللى صار - يا حلاوة الدنيا يا حلاوة".. أداء كلا من هنا محمد ، لوسيندا راجى، همس تامر ، يوسف سامح ، ماسة آدم ، همس وائل، أماني عثمان ، وسلمى محمد " بالإضافة إلى لحني الشيالين، شد الحزام مع مشاركة متميزة وفقرة لفصل الباليه تدريب الدكتور شريف الجندي.

وعلى هامش الحفل يفتتح فى السادسة مساء، معرضا فنيا للوحات من إبداع طلاب فصل الرسم تدريب الدكتورة داليا فؤاد .

يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الإرتقاء بالذوق الفنى وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون، ويضم أقساما مختلفة ومتنوعة منها البيانو ، الجيتار ، الباليه ، الكلاكيت ، الغناء الأوبرالي والعربي، الفلوت ، الفيولينة ، العود ، القانون ، الكمان الشرقي، الباليه والكلاكيت، كما تم إضافة فصول لذوي القدرات الخاصة، واعتاد المشاركة خلال الاحتفالات المتنوعة التي تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة إلى جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعا لهم وتقديرا لجهدهم.