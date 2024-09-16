محمد حمدي: أجيد اللعب في عدة مراكز.. وطموحي الفوز مع الزمالك بكل الألقاب

أكد محمد حمدي، المنضم حديثًا لصفوف نادي الزمالك قادمًا من إنبي، أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب.

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وأضح حمدي في برنامج "زملكاوي" عبر شاشة قناة الزمالك:" أشعر بالارتياحية في مركز الظهير الأيسر ولكني أجيد أيضًا في وسط الملعب وبعض المراكز الهجومية".

وأشار إلى أن طموحاته مع الزمالك ليس لها حدود ويتمنى التتويج مع الفريق بجميع الألقاب مع الفريق.

وأتم تصريحاته مؤكدًا أن أول مدرب قام بتصعيده للفريق الأول في انبي كان حلمي طولان، وهوفي الثامنة عشر من عمره.