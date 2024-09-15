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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

صفقة المدافع تثير خلاف في الزمالك

بوابة الوفد الإلكترونية

قال الإعلامي خالد الغندور إن هناك خلافا علي صفقة المدافع في نادي الزمالك.

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أضاف خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور:"الأيام الأخيرة شهدت اختلاف في وجهات النظر بين مجلس إدارة نادي الزمالك والبرتغالي جوميز مدرب الفريق بسبب صفقة المدافع وجوميز شايف ان الفريق مش محتاج تدعيم في المركز دة خصوصاً مع عودة الونش".

وواصل:" والإدارة شايفة ان لازم تتعاقد مع مدافع خصوصا ان الفريق بيضم المثلوثي وحسام عبد المجيد والزناري فقط .. والاتجاة الأقرب دلوقتي التعاقد مع مدافع وفي كذا لاعب في الصورة أبرزهم احمد حسام لاعب الجونة وبيكهام لاعب سيراميكا".

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