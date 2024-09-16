شبانة : كولر كان محقًا في قرار عدم لعب كأس مصر

علق الإعلامي محمد شبانة على فوز الأهلي مساء الأمس على نظيره جور ماهيا الكيني بثلاثية من دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب الأخير.

وقال خلال تصريحات إعلامية : "كولر كان محقًا في عدم خوض كأس مصر، والأهلي كان الأفضل بين الفرق المصرية التي قدمت مستوى مميز بين الأندية الأربعة، ومحمد الشناوي استعاد كثيرًا من مستواه، ونجح في التصدى لأكثر من هجمة لفريق جورماهيا الكيني".

وأكمل: "الأهلي قدم مستوى "عظمة"، وحتى الحساب الرسمي لنادي جورماهيا الكيني كان يسخر من فريقه الذي لم يخسر سوى بثلاثية من الأهلي ذهابا، ولازال هناك لقاء الإياب في القاهرة، وكولر عمل (عظمتين) لأنها البطولة الثالثة على التوالي التي يحقق فيها الانتصارات خارج أرضه، ومنذ عام 2022 ودائمًا يفوز في البداية خارج ملعبه في هذه الدور عندما فاز على الاتحاد المنيستري في البطولة الأولى، ثم سان جورج الاثيوبي في البطولة السابقة".