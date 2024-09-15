شبانة : بقاء بيرسي تاو مع الأهلي فائدة كبرى

أشاد الإعلامي محمد شبانة، بقدرات الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي الذي قاد فريقه لتحقيق فوز كبير على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن المارد الأحمر استطاع تحقيق انتصارًا كبيرًا في افتتاح مشواره بالبطولة القارية.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الأهلي استطاع تسجيل 3 أهداف في شباك جورماهيا، وتألق لاعبو الفريق الأحمر وعلى رأسهم رامي ربيعة الذي سجل الهدف الأول، ونجح حامل اللقب في السيطرة على مجريات اللقاء بفضل مدربه السويسري مارسيل كولر".

وأضاف: "يحيى عطية الله شارك مع الأهلي لأول مرة، ومن الصعب مقارنته حاليًا بالتونسي علي معلول، خصوصًا أن الظهير الأيسر المغربي لم يشارك في المباريات منذ فترة طويلة، والجماهير تريد أن ترى نفس مستوى معلول، ولازال يحتاج للتأقلم والتكيف مع طريقة لعب الأهلي ورتم الفريق السريع، وأي لاعب يحتاج لبعض الوقت للدخول في أجواء الفريق".