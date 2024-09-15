خالد الغندور يكشف خطوات جديدة من الأهلي للوصول بملف الرعاية إلى العالمية

قال الإعلامي خالد الغندور، ان إدارة النادي الأهلي تدرس في الوقت الحالي خطوة مهمة بشأن عقود الرعاية والبث للنادي الأهلي.

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وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" رعاية الأهلي السابقة وصلت لمبلغ رهيب وتخطت المليار و٨٠٠ مليون جنيه بجانب امتيازات الحصول على بطولات والمشاركة في البطولات العالمية كمكافآت من الشركات الراعية بجانب المكافآت الخاصة من الكاف والفيفا".

وأضاف :"الأهلي في الفترة الحالية وقبل عام وبضعة أشهر بدأ في التفكير خارج الصندوق بشأن عقود الرعاية الجديدة مطلع ٢٠٢٦".

وأكمل الغندور:"على الرغم من إنتهاء مدة المجلس الحالي في ٢٠٢٥ إلا أنهم بدأوا بالفعل في العمل على بعض الملفات الخاصة مثل عقود الرعاية".

وأختتم :"الأهلي بدأ يناقش أن يحصل على أموال الرعاية من الشركات الراعية الغير مصرية بالدولار وليس بالجنيه للحفاظ على قيمة مبلغ الرعاية بجانب حل الأزمة الدولارية التي تقابل النادي في التعاقد مع لاعبين أجانب، الأمور قيد الدراسة الأن".