الدكتور سلامة داود يشارك في الملتقى الثامن لخريجي الأزهر في إندونيسيا

شارك الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، ضمن وفد المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في افتتاح الملتقى الثامن لخريجي الأزهر بإندونيسيا تحت عنوان: «دور مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق الأمن الاجتماعي والتعايش السلمي» المنعقد في محافظة جاوا الشرقية، بحضور مبعوث خاص للرئيس الإندونيسي المنتخب: برابوو سوبيانتو.

وخلال كلمته نقل مبعوث الرئاسة الإندونيسية تحيات الرئيس إلى وفد المنظمة، مشيدًا بدور الأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في نشر الوسطية والاعتدال، وتعزيز قيم الحوار والتسامح، كما عبر عن تقديره لجهود الأزهر الشريف في رعاية طلاب إندونيسيا.

نهضة كبيرة

وأكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، في كلمته التي ألقاها في افتتاح الملتقى الثامن لخريجي الأزهر في اندونيسيا أن الأزهر الشريف شهد نهضة كبيرة في عهد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ حيث أسس عديدًا من الهيئات التي تهدف إلى تعزيز الوسطية والاعتدال، وتنمية روح المواطنة والتعايش السلمي.

وقال: إن مفهوم الوطن والمواطنة، مفهوم أصيل في الفكر الإسلامي، له ما يسنده من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، داعيًا فضيلته مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها في تعزيز قيم التعايش السلمي بين فئات المجتمع.

وأشار الدكتور محمد زين المجد، رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بإندونيسيا،

إلى أن منظمة خريجي الأزهر بإندونيسيا تعمل على تنفيذ توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب -حفظه الله- بمد أواصر الصلة بين خريجي الأزهر بإندونيسيا والأزهر الشريف.

ويزور -حاليًا- وفد رفيع المستوى من المنظمة العالمية لخريجي الأزهر دولة إندونيسيا يضم كلًّا من: الدكتور عباس شومان، رئيس المنظمة أمين عام هيئة كبار العلماء، والدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، واللواء وائل محمود بخيت، نائب رئيس المنظمة، والدكتور عبد الدايم نصير، أمين عام المنظمة مستشار شيخ الأزهر الشريف، والأستاذ أحمد فوزي، مدير الفروع الخارجية بالمنظمة، وتهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون بين المنظمة وفرعها بإندونيسيا؛ ومناقشة إستراتيجية عمل الفرع، والوقوف على التحديات المعاصرة، وكيفية مواجهتها.