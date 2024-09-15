ثروت سويلم: الأقرب استمرار الدوري بنظامه القديم وهذا موعد التشكيل الجديد لرابطة الأندية

أكد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة أن الأقرب استمرار شكل الدوري بنظامه القديم في الموسم المقبل.

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أضاف سويلم خلال برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" رابطة الأندية مستمرة في عملها للوصول إلى شكل الدوري الذي سيبدأ في شهر أكتوبر وهناك اجتماع يوم الأربعاء المقبل للوصول إلى للشكل المناسب الدوري".

أضاف سويلم:" بعد اجتماع يوم الأربعاء سيتم تشكيل رابطة الأندية بشكلها الجديد".

واستكمل:" الأقرب للصح اتجاه الأندية الي استمرار الدوري بشكله النمطي القديم وبهذا الوضع سيتم استمرار استنزاف اللاعبين".

واستطرد:" رابطة الأندية لا تستطيع فرض رأيها علي أندية الدوري بتغيير شكل الدوري ولا بد أن يتم هذا القرار بالاتفاق مع الأندية ".

وأردف:" لابد من وجود موسم استثنائي لمصلحة الكرة المصرية ولا بد أن ينتهي الدوري في شهر يونيو وهذا الرأي معروض علي الأندية ".

وواصل:" الأندية متمسكة بشكل الدوري علي نظامه القديم رغم أن ذلك فيه مخاطر كثيرة علي الأندية وحسام حسن المدير الفني للمنتخب أكد علي أن تحديد مواعيد الدوري تساعده علي الوصول ألي كأس العالم".