النادي الإسماعيلي يتلقي عزاء الراحل إيهاب جلال المدير الفني الأسبق

أقام النادى الإسماعيلي سرادق عزاء، لتقديم واجب العزاء لأسرة الراحل إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلي وذلك بالملاعب المفتوحة.

وكان قد رحل عن عالمنا إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الاسماعيلى الأربعاء الماضى ، عن عمر ناهز 57 عاما إثر إصابته بجلطة فى المخ.

وكان إيهاب جلال تعرض لوعكة صحية، خلال الأيام الماضية بداية من يوم 1 سبتمبر الجاري، نقل على إثرها إلى المستشفى، وكشفت الفحوصات الطبية تعرضه لجلطة.

وأعلن حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي، عن وفاة إيهاب جلال المدير الفني للفريق بعد معاناة مع المرض ودخوله للمستشفى خلال الأيام الماضية.



وحرص عدد كبير من نجوم الرياضة على تقديم واجب العزاء ، وابرزهم المستشار أحمد فهيم عضو مجلس الادارة ودكتور فرج عمران نائب رئيس النادى الاسماعيلى والكابتن علي ابو جريشة والمهندس نصر

وحرص مهند مجدي ومحمد سراج الدين، عضوي مجلس إدارة النادي الأهلي، على تقديم واجب العزاء في الراحل إيهاب جلال، مدرب «الدراويش» السابق، الذي يقيمه نادي الإسماعيلي في محافظة الإسماعيلية.

وجاء مهند مجدي ومحمد سراج، إلى الإسماعيلية، من أجل تقديم واجب العزاء في مدرب منتخب مصر الأسبق، الذي رحل عن عالمنا يوم الأربعاء الماضي.

كما حضر والد الكابتن محمد صلاح الفرعون المصرى وشقيقة، واللواء على غيط موسس الرياضة وعبدالله الغزالاوى نائبا عن الوزير عبدالمنعم عمارة واللواء أشرف عمارة والنائب عصام دياب عضو لجنة الصناعة بمحلس النواب والنائبة امال رزق الله ومحافظ الإسماعيلية اللؤاء أكرم جلال