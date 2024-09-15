ونعم البدعة.. داعية إسلامية ترد على منتقدي الاحتفال بالمولد النبوي (فيديو)

استنكرت الداعية الإسلامية نيفين مختار، انتقاد البعض للاحتفال بـ المولد النبوي، قائلة: "ونعم البدعة الحسنة".

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد: “كل حاجة فرحت بالنبي يوم ميلاده مثل البشر والحجر والشجر، قائلة: إن الاحتفال يكون في الشهر كله لأنه كان رحمة ونور”.

نعمة البدعة لأنها بدعة حسنة

وتابعت نيفين مختار: "إذا كان الاحتفال بـ المولد النبوي .. نعمة البدعة لأنها بدعة حسنة، وهذا الاحتفال يكون شكر لله على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حبنا في النبي نحب إحياء سنته في يوم مولده



وتابعت: "العرف ما كان قديما وكثيرا، فالعرف هو من التشريعات، والاحتفال بالمولد النبوي بشراء الحلوى من العرف، حيث إن النبي كان يصوم يوم الاثنين وقال عندما سئل لأن هذا اليوم ولد فيه ولذلك يحرص على صيامه".