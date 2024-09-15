أصول الدين بالقاهرة تقيم مجلسًا حديثيًّا بمناسبة ذكرى المولد النبوي

تقيم كلية أصول الدين بالقاهرة مجلسًا حديثيًّا بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف يقرأ خلاله كتاب: (بداية السول في تفضيل الرسول للإمام العز بن عبد السلام) يوم الثلاثاء القادم بالسَّند المتصل على يد كبار علماء الحديث بقاعة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود في الكليَّة بالدَّرَّاسة.

وأوضح الدكتور محمود حسين، عميد الكلية، أن هذا النشاط يقام في إطار حرص الكلية على إحياء جميع المناسبات الدينية والوطنية، مشيرًا إلى أن الاحتفالية تقام برعاية كريمة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وتوجيهات الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة.

وأعلن عميد الكلية أن اللقاء يشارك فيه مجموعة من أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، هم: الدكتور أحمد عمر هاشم، والدكتور أحمد معبد عبد الكريم، والدكتور جلال عجوة، والدكتور مصطفى أبو عمارة.

وأشار عميد كلية أصول الدين بالقاهرة إلى أن الحضور سوف يحصلون على إجازة بالسند المتصل، لافتًا إلى أن الاحتفالية يتخللها فقرات متميزة وكلمات طيبة لكبار العلماء، إضافة إلى قصيدة في مدح المصطفى -صلى الله عليه وسلم- يلقيها فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس الجامعة الأسبق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المحدث الكبير.

جدير بالذكر أن كلية أصول الدين بالقاهرة ترفع لواء الوسطية والاعتدال عاليًا خفاقًا، وتخرج فيها قامات علمية كبيرة أثرت المكتبة الإسلامية بعديد من المؤلفات الرصينة، كما أن الكلية في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

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