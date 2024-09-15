تسمم 124 مواطن في وليمة المولد النبوى بنصر النوبة

فور إخطاره بتعرض 124 مواطن ومواطنة من أهالى قرية وادى العرب بمركز نصر النوبة لإشتباه تسمم نتيجة تناولهم لوجبة غذائية أثناء إحتفالهم بالمولد النبوى الشريف، أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته للأطقم الطبية بسرعة تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية المتكاملة للمصابين، مكلفاً اللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد بالتوجه إلى مستشفى نصر النوبة المركزى للإطمئنان على الحالات حيث أكد على إهتمام محافظ أسوان بتقديم الرعاية الطبية والعلاجية لجميع الحالات المصابة، وهو الذى ساهم فى تماثلهم للشفاء الكامل، وخروجهم من المستشفى.

خروج 124 مواطن بنصر النوبة من المستشفى بعد تعرضهم لإشتباه تسمم…

وقد جاء ذلك فى حضور أيمن فؤاد عضو مجلس النواب، والدكتور مصطفى أبو المجد مدير الطب الوقائى بمديرية الصحة، فضلاً عن محمد عبد العزيز رئيس المدينة، ومحمد مندور مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

والجدير بالذكر انه قد ارتفع عدد حالات واقعة التسمم الي 124 حاله مابين رجال ونساء واطفال، حيث استقبلت مستشفي نصر النوبه ظهر اليوم 124حاله تسمم غذائي " نزله معويه" حتي الآن، إثر تناولهم وجبه أثناء احتفالات المولد النبوي الشريف.



التفاصيل…



وترجع التفاصيل عندما تلقي مرفق الإسعاف بلغا يفيد بتعرض مجموعة من الأشخاص من قريه "وادى العرب" التابع لمركز نصر النوبه لحالة اعياء شديد نقلو علي أثرها إلي مستشفي نصر النوبه لتلقي العلاج وجميع الحالات مستقره الان.

تعرض حوالي 124شخص من قرية وادى العرب لتسمم غذائي أثناء تناولهم وجبه في احتفالات المولد النبوي مساء امس، حيث تم نقلهم لمستشفي نصر النوبه لقسم الطوارئ لتلقي العلاج بحضور الطب الوقائي بنصر النوبه، وجاري الكشف عن اسباب التسمم وجميع الحالات مستقره الان وتم خروج البعض.