بسبب تهور السائق.. إصابة 11 شخصًا أعلى الطريق الصحراوي في حادث مروري

شهد الطريق الصحراوي الشرقي أمام مدخل مركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، حادث انقلاب سيارة ربع نقل بسبب السرعة الزائدة أسفر عن إصابة 11 شخصًا وتم نقلهم جميعًا للمستشفى.

تلقى مدير أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة ربع نقل بمركز ملوي على الطريق الصحراوي، ووقوع عدد كبير من المصابين، على انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي في الوصلة بين قرية دير البرشا وملوي، نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيمن، الأمر الذي أسفر عن إصابة 11 شخصًا، وجميعهم مقيمون بقرية قلندول.

وأضافت التحريات بأن الإصابات تنوعت ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، كما تبين أن سبب وقوع الحادث هو تهور السائق وقيادته بسرعة زائدة عن المقررة، الأمر الذي أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيده.



تم تحرير محضر عن الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات في الواقعة، لاتخاذ كافة الغجراءات القانونية اللازمة.