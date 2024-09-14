بعد حادث قطار الزقازيق.. تحديات على طاولة السكة الحديد

تواجه مصر تحديات كبيرة في معالجة مشكلة تكرار حوادث القطارات، بداية من حادث قطار العياط مرورًا بحادث قطار محطة مصر بالإضافة إلى حادث قطار سوهاج وأخيرًا حادث قطاري الزقازيق.

وفي السطور التالية ترصد بوابة الوفد الإلكترونية أبرز التحديات التي تواجه قطاع السكة الحديد للحد من حوادث القطارات المتكررة.



أهم التحديات التي تواجه السكة الحديد منعًا لحوادث القطارات:

عمر البنية التحتية: يعود تاريخ الكثير من خطوط السكة الحديد وقطاراتها إلى عقود مضت، مما يجعلها عرضة للتآكل والاعطال المتكررة.

الخطأ البشري: يلعب الخطأ البشري دورًا كبيرًا في العديد من الحوادث، سواء كان ذلك بسبب الإهمال أو عدم التدريب الكافي للسائقين والعاملين.

التعديات على أراضي السكة الحديد: انتشار التعديات على أراضي السكة الحديد يؤثر على سلامة الحركة ويقلل من كفاءة النظام.

نقص الوعي: قلة الوعي لدى المواطنين بأهمية الالتزام بقواعد السلامة أثناء عبور السكة الحديد يساهم في وقوع العديد من الحوادث.

الفساد: وجود الفساد في بعض الأحيان يؤثر على جودة الصيانة والإصلاحات، مما يزيد من خطر وقوع الحوادث.

النمو السكاني: يؤدي النمو السكاني المستمر إلى زيادة الضغط على شبكة السكة الحديد، مما يزيد من احتمالية وقوع الحوادث.



الحلول المقترحة لتجاوز هذه التحديات، يمكن اتخاذ مجموعة من الإجراءات، منها:

تحديث الأسطول: تجديد أسطول القطارات بشراء قطارات حديثة مزودة بأحدث أنظمة السلامة.

صيانة البنية التحتية: إجراء صيانة دورية و شاملة لخطوط السكة الحديد والمزلقانات.

تدريب الكوادر: تدريب العاملين في السكة الحديد على أحدث التقنيات وأساليب السلامة.

نشر الوعي: تنظيم حملات توعية واسعة النطاق لتوعية المواطنين بأهمية الالتزام بقواعد السلامة.

مكافحة الفساد: مكافحة الفساد في قطاع السكك الحديد ومحاسبة المتورطين.

التخطيط الاستراتيجي: وضع خطط استراتيجية طويلة الأجل لتطوير قطاع السكك الحديد.

الاستثمار في التكنولوجيا: الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في إدارة وتشغيل السكة الحديد.