محافظ الشرقية: ضحايا حادث قطاري الزقازيق الثلاث من أسرة واحدة

توجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لمستشفيات جامعة الزقازيق والأحرار التعليمي، وذلك للإطمئنان على الحالة الصحية لمصابي حادث التصادم الذي وقع بين القطار رقم 336 القادم من المنصورة متجها إلى القاهرة والقطار رقم 281 المنطلق من الزقازيق متجهاً إلى الإسماعيلية أمام بلوك 5 بمنطقة الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق ، والذي أسفر حتى الآن عن إصابه 49 ووقوع 3 حالات وفاة.

اطمأن محافظ الشرقية علي الحالة الصحية لمصابي الحادث بمستشفى الزقازيق والبالغ عددهم 34 مصاب فضلاً عن حالتي وفاة، واطلع على التقارير الطبية الخاصة بهم، وتبين إصابتهم بكسور وكدمات وسحجات وجميعهم تحت الملاحظة الطبية لحين تماثلهم للشفاء.

ووجه محافظ الشرقية، بضرورة تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمصابين، والتنسيق بين كافة القطاعات الطبية المختلفة لتقديم الدعم الطبي اللازم للمصابين لإستكمال علاجهم، متمنياً لهم الشفاء العاجل.

انتقل محافظ الشرقية لمستشفي الأحرار التعليمي، وذلك للإطمئنان على الحاله الصحية لمصابي الحادث والبالغ عددهم 13 مصابًا، فضلاً عن حالة وفاه واحدة، مؤكداً أن المصابين تحت الرعاية الدقيقة من الأطباء وطاقم التمريض بالمستشفى، وتم تسخير كافة الإمكانات البشرية والطبية لمتابعة حالتهم الصحيه وتوفير العلاج اللازم لهم.

وقد نعي محافظ الشرقية وفاة ٣ من أبناء المحافظة من أسرة واحدة؛ في هذا الحادث، متمنيا ان يسكنهم الله فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان داعياً المولى أن يمن علي المصابين بالشفاء العاجل.

رافق المحافظ في الزيارة الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد عناني عميد كلية طب الزقازيق، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعه الزقازيق، والدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة، والدكتور سامح حسين مدير مستشفي الأحرار التعليمي، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.