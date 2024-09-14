بعد حادث قطاري الشرقية.. كتلة الحوار تطالب بسرعة محاسبة المتسببين وتطوير خط الزقازيق الإسماعيلية

حادث قطاري الشرقية.. أعربت وزارة الإسكان النقل برئاسة المهندس شريف القاضي بحكومة ظل كتلة الحوار عن أسفها الشديد لوقوع حادث قطاري الزقازيق، مساء اليوم، الذي أودى بحياة ٣ مواطنين بينهم طفلة وإصابة أكثر من ٤٩ مواطنا آخرين.

وطالبت حكومة ظل كتلة الحوار بسرعة فتح تحقيق عاجل لبيان مدي التقصير المؤدي للحادث وسرعة محاسبة المتسببين.

كما طالب كتلة الحوار بسرعة إدراج خط الزقازيق الإسماعيلية ضمن خطة التطوير والتأهيل بدلا من الأنظمة القديمة التي تعمل بالنظام اليدوي حفاظا على حياة المواطنين.