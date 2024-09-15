15 ألف جنيه تنقذ سمع «جنى»

«جنى على حسن» طالبة بالصف الخامس الابتدائى، بدأت معاناتها مع الصمم منذ ولادتها، فقد اكتشف الأطباء إصابتها بضعف سمع عصبى حسى شديد بالأذنين، ثم أجريت لها جراحة لزرع قوقعة بالأذن منذ عشر سنوات.

إلا أن السمع مهدد بالفقدان، لأن جهاز السمع «القوقعة» يحتاج كل فترة الى صيانة وقطع غيار مثل ميكروفون أو بطاريات أو أسلاك أو مغناطيس، وهذه الأشياء المطلوبة الآن تتكلف أربعة عشر ألفاً وثمانمائة جنيه، الأب عامل بسيط باليومية وفى المعاش الآن، وهذه المبالغ كبيرة تفوق المقدرة المالية للأسرة، بالإضافة للنفقات المالية الكبيرة لإجراء جلسات تخاطب بشكل مستمر.

جاءت أم الطفلة إلى «عيادة الوفد» تبحث عن الأمل فى إنقاذ فلذة كبدها، وتناشد أهل الخير من أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها العاجلة، فى إنقاذ سمع صغيرتها المهددة بالصمم، ولا تستطيع تلبية المتطلبات الضرورية لها، وهى مهدد بفقدان السمع والتعثر فى التعليم والحياة، لتوقف «القوقعة» عن العمل بسبب الحاجة لقطع غيار وصيانة عاجلة.