صبا مبارك زهرة مهرجان الفضائيات العربية وسعر فستانها خرافي

خطفت النجمة صبا مبارك عدسات الصحافة والإعلام بمجرد ظهورها على السجادة الحمراء فيمهرجان الفضائيات العربية بدورته الـ 15، الذي أقيم ليلة أمس في أحد الفنادق الكبرى.

وبدت صبا مبارك بإطلالة ساحرة، مواكبة لموضة فساتين صيف 2024، حيث ارتدت فستان طويل فضفاض، اتسم بفتحتات من الأمام وينتمي لقصة الـ x، صمم الفستان من قماش الحرير الناعم باللون الوردي لتبدو مثل الزهرة في بستان الزهور.

وبلغ ثمن الفستان 5900 دولار أي ما يعادل 300 ألف جنيه، وينتمي لعلامة شهيرة تبهر المعنيين بالموضة بتصاميمها الساحرة في عروض الأزياء العالمية.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر مميزة ووضعت مكياجًا ناعمًا متتناغمًا مع لون بشرتها الخمرية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الوردي في الشفاه.

وفي سياق متصل، شاركت صبا مبارك في رمضان 2024 بمسلسل "لحظة غضب" عرض عبر منصة Watch IT.

تدور قصة "لحظة غضب" في إطار تشويقي اجتماعي، عن اختفاء "شريف" زوج البطلة، وتتصاعد الأحداث من أجل البحث عنه.

يتكون العمل من 25 حلقة، ويشارك في بطولته صبا مبارك، محمد شاهين، ناردين فرج، علي قاسم، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، أنس جمال، تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.

صبا مبارك

صبا مبارك من مواليد 10 أبريل 1976 هي ممثلة ومنتجة تلفزيونية أردنية.

حياتها

ولِدَت صبا عام 1976 في السعودية لأبٍ أردني وأم فلسطينية وهي الفنانة التشكيلية الراحلة «حنان الأغا». تخرجت من جامعة اليرموك عام 2001 وحصلت على شهادة البكالوريوس في التمثيل والفنون المسرحية. وهي من بلدة عنجرة في محافظة عجلون شمال الأردن.

في عام 1998 شاركت في مسلسل «قمر وسحر»، حيث ساعدتها والدتها الفنانة «حنان الآغا» وخالتها الممثلة «هيفاء الآغا» بالظهور على الشاشة الصغيرة وهي لا تزال طالبة.

كانت سنة 1998، نقطة الانطلاق الحقيقية بالنسبة لها، حيث شاركت بمسلسل «الكواسر» بعد المسلسل الأول «قمر وسحر». عادت في عام 2002 للظهور مجددًا بشخصية نسرين في المسلسل التاريخي «عمر الخيام»، كما شاركت بنفس العام بمسلسل «الأرواح المهاجرة» مع نخبة من نجوم الدراما السورية. شاركت في المسلسل التاريخي «الحجاج». بدور «غزالة الشيباني».

ظهرت صبا لأول مرة في السينما الأردنية عام 2003 في فيلم «سفر الأجنحة». كما ظهرت في أفلام «خارج التغطية» و«مملكة النمل».

في عام 2005 شاركت في بطولة المسلسل التاريخي «آخر أيام اليمامة» مع غسان مسعود وزهير النوباني، كما لعبت دور البطولة في مسلسل «الشمس تشرق من جديد». أما عام 2006 فكان عاما زاخرًا بالأعمال الفنية لها فقد شاركت ببطولة مسلسل «دعاة على أبواب جهنم»، وظهرت بشخصية «هند» في المسلسل التاريخي «خالد بن الوليد»، وقدمت أيضًا دورًا في مسلسل «صدى الروح»، وشاركت بعدة حلقات من مسلسل «أهل الغرام».

في 2007 ظهرت مع النجم الراحل ياسر المصري بالمسلسل البدوي «نمر بن عدوان» بدور وضحة، وشاركت بشخصية الممرضة حنان بمسلسل «الاجتياح» الذي يروي أحداث اجتياح الضفة الغربية ومجزرة جنين، كما ظهرت بمسلسل «سيرة حب» من نفس العام. وفي 2008 عادت للدور البدوي بشخصية عليا من مسلسل «عيون عليا»، وأيضًا بشخصية «الهنوف بنت الشيخ وضاح» بمسلسل «صراع على الرمال».

في عام 2009 أدت بشكلٍ مميز وناجح شخصية بلقيس في المسلسل التاريخي «بلقيس ملكة سبأ» ، ونال دورها إعجاب النقاد. وشهد عام 2010 تألقها بدور منى التي جسدته في مسلسل «وراء الشمس»، كما شاركت بالمسلسل السوري- المصري «أنا القدس» من نفس العام. أمّا في السينما المصرية؛ فقد شاركت عام 2010 في فيلم «بنتين من مصر».