طارق الشناوي لـ الوفد: انتهي زمن المنع وفيلم الملحد جعجعة بلا طحن

قال الناقد الفني طارق الشناوي في تصريحات خاصة لـ بوابة الوفد وذلك خلال حضورها مهرجان الفضائيات العربية بدورته الـ 15، مساء أمس في أحد الفنادق الكبرى، إنه لم يشاهد فيلم الملحد حتى الآن، لكنه يعلم أن الفيلم حصل على تصريح من الرقابة وهذا دليل على سلامته الفنية.

وأضاف: "طالما الرقابة وافقت على سيناريو الفيلم فهو خالي من الإساءة ولا يستحق الجعجعة"، واستشهد على كلامه بمقوله "أسمع جعجعة ولا أرى طحنا" .

وأضاف أنه انتهي زمن المنع، و تقرير الرقابة على السيناريو فضح كل من يهاجم الإسلام، وهذا أكبر دليل على أن الفيلم يدعو للأيمان، ولا يعني أن أطلاق أسم الملحد على الفيلم محاربة للإسلام أو المسلمين.

طارق الشناوي: شادية صوت مصر الحقيقي منذ 53 عامًا

أوضح أن صوت مصر هي الفنانة الراحلة شاديه منذ 53 عامًا، وذلك عندما غنت أغنية يا حبيبة يا مصر ليطلق المصريين عليها هذا اللقب.

طارق الشناوي: الصراع عن لقب صوت مصر خارج الرقعة الفنية

وأضاف أن الصراع الدائر بين النجمة أنغام وشيرين خارج الرقعة الفنية، لان الأمر محسوم منذ 1970 بإطلاق هذا اللقب على النجمة الراحلة شادية، قائلًا: " مع كامل حبي واعتزازي لـ أنغام وشيرين وأمال ماهر وهن أصوات مصرية أصلية ولكن الأمر محسوم برأي المصريين" .

طارق الشناوي: على الفنان إجادة التعامل على السوشيال ميديا

واختتم أن السوشيال ميديا أصبحت جزء أساسي في حياتنا اليومية وعلى الفنان إجادة التعامل معها بحرص ودقه حتى لا توثر عليه بالسلب.

وحضر الحفل كوكبة كبيرة من نجوم الفن منهم أحمد السقا، باسم سمرة، غادة عبد الرازق، مي عمر، المخرج محمد سامي، أحمد فهمي، أحمد رزق، عبير صبري، وفاء عامر، نيكول سابا، معتصم النهار، نور علي، ماجد المصري، محمد علاء، مصطفى أبو سريع وأحمد العوضي ورياض الخولي ودنيا المصري وليلى أحمد زاهر وغيرهم من النجوم.

قصة فيلم الملحد؟

تدور أحداث فيلم "الملحد" حول قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.

طارق الشناوي

وخلال برومو الفيلم ظهر الفنان محمود حميدة بدور شيخ يدعى "حافظ"، يرغب في إقامة "جلسة استتابة" لنجله "أحمد حاتم"، بعد رغبته في الاتجاه لـ"الإلحاد"، من أجل قتله إذا لم يعد عن ذلك، ولكن ترفض والدته ذلك، ويخوضون العديد من الصراعات فيما بينهم.