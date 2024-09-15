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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

جيش الاحتلال يعترف بمسؤوليته عن مقتل 3 محتجزين في غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مسؤوليته، عن مقتل 3 محتجزين إسرائيليين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة.

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وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال أبلغ عائلات 3 محتجزين، وهم: "رون شيرمان، ونيك بيزر، وإيليا توليدانو" أنهم قُتلوا في هجوم إسرائيلي على قطاع غزة، واستعاد جثثهم في ديسمبر الماضي.

وأشارت نتائج التحقيق إلى أن المحتجزين الثلاثة قُتلوا في غارات إسرائيلية، وجيش الاحتلال لم يكن يعرف مكان وجودهم، وفق القناة العبرية. 

وفى وقت سابق، قال هرتسي هاليفي، رئيس أركان جيش الاحتلال، إنه يتم العمل على إعادة المحتجزين الإسرائيليين في غزة بأي طريقة.

وأضاف "هاليفي" أن الجيش لم يتمكن من إعادته المحتجزين جميعًا في عمليات عسكرية، موضحًا لعائلات جنود محتجزين في غزة أن الجيش يخوض مخاطر للحصول على معلومات استخبارية بشأنهم، وأكد لهم أن إعادة المحتجزين ستكون صعبة مع مرور الوقت.

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