جيش الاحتلال يعترف بمسؤوليته عن مقتل 3 محتجزين في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مسؤوليته، عن مقتل 3 محتجزين إسرائيليين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال أبلغ عائلات 3 محتجزين، وهم: "رون شيرمان، ونيك بيزر، وإيليا توليدانو" أنهم قُتلوا في هجوم إسرائيلي على قطاع غزة، واستعاد جثثهم في ديسمبر الماضي.

وأشارت نتائج التحقيق إلى أن المحتجزين الثلاثة قُتلوا في غارات إسرائيلية، وجيش الاحتلال لم يكن يعرف مكان وجودهم، وفق القناة العبرية.

وفى وقت سابق، قال هرتسي هاليفي، رئيس أركان جيش الاحتلال، إنه يتم العمل على إعادة المحتجزين الإسرائيليين في غزة بأي طريقة.

وأضاف "هاليفي" أن الجيش لم يتمكن من إعادته المحتجزين جميعًا في عمليات عسكرية، موضحًا لعائلات جنود محتجزين في غزة أن الجيش يخوض مخاطر للحصول على معلومات استخبارية بشأنهم، وأكد لهم أن إعادة المحتجزين ستكون صعبة مع مرور الوقت.