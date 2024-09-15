أسوان: مهلة شهر للأنتهاء من إحلال خطوط المياه بشارع كسر الحجر

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مهلة للشركة المنفذة للإنتهاء من مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحى بشارع كسر الحجر وسط مدينة أسوان وذلك فى موعد أقصاه شهر من آلان، وفى حالة عدم إلتزام الشركة بإنهاء الأعمال بشكل كامل وفقاً للموعد المحدد سيتم إلغاء التعاقد معها.

جاء ذلك أثناء الإجتماع الذى حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، بالإضافة إلى رئيس مركز ومدينة أسوان، ورئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ومدير الطرق ، ومسئول الشركة المنفذة.

ووجه الدكتور إسماعيل كمال مدير إدارة المرور بالتعاون مع شركة مياه الشرب من خلال تعديل المسارات فى مناطق الأعمال الجارية بالمشروع، مع عقد إجتماعات أسبوعية برئاسة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات لمتابعة معدلات الإنجاز ومستويات الأداء والوقوف على نسب التنفيذ وعرض الموقف أولاً بأول على المحافظ شخصياً لضمان الإنتهاء من هذا المشروع الحيوى والهام على أكمل وجه.

مكلفاً مديرية الطرق بالبدء بالتوازى فى تنفيذ الرصف فى الأماكن التى يتم نهو الأعمال بها، على أن يتم التأكد تماماً من سلامة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، وخاصة فى مطلع الشيخ هارون وأمام كلية الدراسات الإسلامية وعدم وجود طفح بها، مع نهو العداية للشارع حتى يتسنى تنفيذ أعمال الرصف، وبالتالى عدم إهدار للمال العام .