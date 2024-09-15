أسما ابراهيم تتألق بالأحمر الناري بمهرجان الفضائيات العربية (صور)

شاركت المذيعة أسما ابراهيم مجموعة من الصور التي توثق بها حضورها لمهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 15 وتسلمها لجائزة أفضل برنامج لبرنامجها “ حبر سري” وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام.

وتألقت أسما ابراهيم بإطلالة انيقة وملفت حيث ارتدت فستان بدون أكمام ومجسم باللون الاحمر من تصميم مصممة الأزياء زينة زكي وهو ما أبرز قوامها الممشوق .

أما من الناحية الجمالية اختارت خبيرة التجميل زينة النجار الألوان النود الملائمة لملامحها، وأبرز جمال عينيها بالكحل والآيلاينر الأسود ، كما اختار مصفف الشعر ملاك سامي تسريحة بسيطة حيث ترك شعرها البني الطويل منسدلًا على كتفيها بإنسيابية ونعومة.

الدورة الـ 15 من مهرجان الفضائيات العربية

تأتي الدورة الخامسة عشر باستعدادات ضخمة احتفالًا بمرور 15 عامًا على انطلاق المهرجان الأكبر في الشرق الأوسط لتكريم نجوم وإعلامي الوطن العربي.

يعتمد المهرجان في اختياراته على تصويت الجمهور المصري والعربي، حيث أطلق استفتاءً خاصًا للجوائز عبر موقعه الرسمي منذ حوالي شهر.