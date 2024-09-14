الأحد 15 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

إلغاء رحلة مصر للطيران رقم MS951 المتجهة من القاهرة إلى شنغهاي

بوابة الوفد الإلكترونية

نظرا لسؤء الأحوال الجوية 


إلغاء رحلة مصر للطيران رقم MS951 المتجهة من القاهرة إلى شنغهاي

 


كتب  


نظراً لسوء الأحوال الجوية بمدينة شنغهاي الصينية وبالإشارة إلى التعليمات الواردة في هذا الشأن من إدارة مطار شنغهاي، فقد تقرر إلغاء رحلة مصر للطيران رقم MS951 المتجهة من القاهرة إلى شنغهاي والتي كان من المقرر لها الإقلاع في تمام الساعة السابعة من صباح الأحد 15 سبتمبر  2024.

 

 لذا يرجى من السادة عملاء مصر للطيران المسافرين على الرحلة المذكورة عاليه ضرورة مراجعة تذاكرهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران 

على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر

أو الرقم الأرضي 090070000

أو الرقم الدولي 97142306666+

أو الرقم الدولي 966122297777+

أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com 

أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران 

أو الوكيل السياحي .

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