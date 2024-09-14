نظرا لسؤء الأحوال الجوية



إلغاء رحلة مصر للطيران رقم MS951 المتجهة من القاهرة إلى شنغهاي



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نظراً لسوء الأحوال الجوية بمدينة شنغهاي الصينية وبالإشارة إلى التعليمات الواردة في هذا الشأن من إدارة مطار شنغهاي، فقد تقرر إلغاء رحلة مصر للطيران رقم MS951 المتجهة من القاهرة إلى شنغهاي والتي كان من المقرر لها الإقلاع في تمام الساعة السابعة من صباح الأحد 15 سبتمبر 2024.

لذا يرجى من السادة عملاء مصر للطيران المسافرين على الرحلة المذكورة عاليه ضرورة مراجعة تذاكرهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران

على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر

أو الرقم الأرضي 090070000

أو الرقم الدولي 97142306666+

أو الرقم الدولي 966122297777+

أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com

أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران

أو الوكيل السياحي .