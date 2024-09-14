تخطي وجبة الإفطار يهدد الأشخاص بمشاكل في المرارة

كشفت دكتورة ريجينا أخونيانوفا، أن عادة تخطي وجبة الإفطار يمكن أن تهدد الشخص بمشاكل في المرارة وركود الصفراء.

يتجاهل العديد من الأشخاص وجبة الإفطار، لأسباب منها اتباعهم للصيام المتقطع، وهي طريقة شائعة مؤخرًا لفقدان الوزن، وحذرت الطبيبة أخونيانوفا من أن تخطي الوجبة الأولى قد يكون له عواقب غير مرغوب فيها.

وقارنت الطبيبة بين تخطي وجبة الإفطار ومشاكل المرارة وفقًا لأكونيانوفا، هناك حالات منتظمة في ممارستها، بعد إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية، عندما يتعرف المرضى الذين يهملون وجبة الإفطار على الاحتقان والحصوات في المرارة.

وإذا أكل الشخص مرتين في اليوم، فسيكون لديه فجوات كبيرة بين الوجبات، وأوضحت: "في هذا الوقت، إما أن المرارة لا تعمل، أو أن الصفراء تتدفق شيئًا فشيئًا، ولكن لا يوجد تقلص كافٍ كامل، والذي يجب أن يحدث كل 3-4 ساعات".

ولفتت ريجينا أخونيانوفا الانتباه إلى حقيقة أن 4 ساعات تعتبر الفاصل الزمني الأمثل بين الوجبات، مضيفة أنه خلال الليل تكون المرارة بدون عمل نشط لفترة طويلة، ويعد تناول وجبة إفطار مناسبة في الصباح طريقة جيدة لبدء نشاط إنتاج الصفراء، وهو أمر ضروري لعملية الهضم.

وشددت أخونيانوفا على أن وجبة الإفطار ضرورية لضمان انقباض المرارة بشكل كافٍ بعد النوم.

كما قامت بتسمية الأطعمة الفعالة بشكل خاص في تحفيز عمل المرارة، والأسماك الدهنية أو كبد سمك القد، والبيض، والزيوت النباتية (أو القليل من الزبدة عالية الجودة)، وخبز الحبوب الكاملة، والخضروات والأعشاب، وأضافت الطبيبة أنه بفضل إطلاق الكمية المطلوبة من الصفراء، تعود مستويات الكوليسترول إلى طبيعتها ولا يظهر الوزن الزائد.