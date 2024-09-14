الأشخاص الذي يعانون من التوتر أكثر عرضه للإصابة بالسرطان

كشف طبيب الأورام يفغيني تشيريموشكين، أن الأشخاص الذين يعانون غالبًا من التوتر يكونون أكثر عرضة للإصابة بالأورام الخبيثة.

تحدث عالم الأورام تشيريوموشكين عن قابلية الأشخاص العصبيين والمعرضين للتوتر للإصابة بالسرطان بسبب ضعف جهاز المناعة لديهم.

وأشار طبيب الأورام في تعليق لموقع NEWS.ru إلى أن الإجهاد يؤثر على تطور السرطان، وإن كان بشكل غير مباشر، وفقا لشيريوموشكين، فإن الأحداث المجهدة الشديدة أو الإجهاد المزمن تساهم في انخفاض وظائف الحماية لجهاز المناعة.

وقد يكون سبب هذا النقصان الحمل الزائد لأنظمة معينة في الجسم على سبيل المثال، الحمل الزائد للنظام الهرموني، الذي ينتج بشكل مكثف هرمونات معينة، ويضطر الجهاز المناعي إلى الرد على الخلل الذي ينشأ، ونتيجة لذلك، يتأقلم بشكل أسوأ مع مهمة حماية الجسم من عمليات تنشيط وتكاثر الخلايا المعيبة، والتي لديها القدرة على نمو الورم.

وذكر يفغيني تشيريوموشكين أن بعض أعضاء جسم الإنسان أكثر عرضة للإصابة بالسرطان، ووتشمل هذه، على وجه الخصوص، الجلد والرئتين والأمعاء وهذه الأعضاء معرضة بشكل خاص لمختلف المواد المسرطنة المحتملة التي يواجهها البشر.