عاتبته على ترك العمل فأنهى حياتها.. قرار حول قاتل زوجته بمنشأة ناصر

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، قرارًا بتجديد حبس المتهم بإنهاء حياة زوجته الحامل في توأم في الشهر السابع عقب تركه للعمل، بمنشأة ناصر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وارتكب المتهم جريمته بسبب خلافات زوجية لتركه العمل في محل ملابس وعدم وجود مصاريف في البيت، كما أن الزوجة عاتبته على عدم توفير مصاريف الولادة خاصة أنها في الشهر السابع فلم يتمالك نفسه سوى برطم رأسها في الحائط حتى الموت.

تبين من مناظرة النيابة لجثة المجني عليها، أنها مصابة بجرح قطعي في الرأس، وكدمات وآثار ضرب شديد بسائر الجسد، وتبين أنها حامل في "توأم" فى شهرهما السابع.

وأقر المتهم بارتكابه الواقعة بسبب تشاجرهما معًا، بسبب تركه العمل، وإلحاح الزوجة عليه في العودة، لتوفير أموال الولادة والأطفال، فثار عليها وتشاجرا سويًا، موضحًا أنه كان يضربها ولم يقصد قتلها وعندما فقدت الوعي تركها، ولم يتوقع وفاتها.

وفى سياق اخر فقد أمرت نيابة السلام، اليوم، إحالة سائق للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بالتعدي على مواطن وإحداث إصابته بكسر بالجمجمة بمدينة السلام.

ذكر قرار الإحالة أن السائق تعدى على مواطن بعصا خشبية وتسبب في إصابته بكسر في الجمجمة بعد نشوب مشاجرة بينهما؛ لرفض الأخير إعطاءه مبالغ مالية دون وجه حق.

بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام أول من أحد المستشفيات باستقبال شخص مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق، مصابًا بكسر في الجمجمة وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ولا يمكن استجوابه، إثر ادعاء مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال وسؤال والده اتهم سائقًا، مقيمًا بدائرة القسم بالتعدي على نجله المصاب بالضرب باستخدام عصا خشبية حال وجوده في شقته، فنتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



