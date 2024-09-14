محام: 6 أشهر حبس عقوبة ممارسة المساكنة

قال هاني سعد الدين، المحامي بالنقض، إن المساكنة فكرة شاذة، ومن العبث طرح مثل هذه الأفكار، ومن الناحية الشرعية في جميع الديانات تُحرم المساكنة سواء في الإسلام أو المسيحية.

ولفت "سعد الدين"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، إلى أن الأزهر الشريف تحدث عن أن المساكنة عبارة عن زنا مقنع، موضحًا أن قانون مكافحة الدعارة تحدث عن أن المساكنة بغاء، ومن يُمارس هذا السلوك يُحاكم بالحبس 6 أشهر.

وأوضح أن الإمارات التي وافقت على المساكنة رفضت في نفس الوقت السماح لمن يُمارس المساكنة لمشاركة المرافق، مشيرًا إلى أن الإمارات تُجرم الزنا والبغاء في القانون.