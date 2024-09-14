الفلفل الحلو والبقدونس.. أطعمة مفيدة لمرضى ارتفاع ضغط الدم

في مقابلة مع aif.ru، اقترحت أخصائية التغذية ناتاليا دينيسوفا أن مرضى ارتفاع ضغط الدم يثريون نظامهم الغذائي بالبطاطس والفلفل والبقدونس والبنجر.

وأكدت أن البطاطس المسلوقة تساعد على خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بسبب محتواها العالي من البوتاسيوم، إن تناول حبتين أو ثلاث حبات من البطاطس يوميًا يمكن أن يلبي أكثر من نصف الاحتياجات اليومية لهذا العنصر المهم.

كما أشارت دينيسوفا إلى فوائد الفلفل الحلو، لأنه غني بالبوتاسيوم، ويحافظ على توازن الماء والأملاح ويضمن وظيفة العضلات الطبيعية ويساعد البقدونس بدوره على خفض ضغط الدم وتقليل الانتفاخ، لإنها واحدة من المحاصيل الرائدة بين المحاصيل الخضراء من حيث محتوى فيتامين سي ولها تأثير مفيد على حالة الأوعية الدموية.

أما بالنسبة للبنجر، وفقا لدينيسوفا، فقد تم اكتشاف خصائصه المفيدة لمرضى ارتفاع ضغط الدم مؤخرا نسبيا، في عام 2008. أظهرت الدراسات أن عصير البنجر يمكن أن يخفض ضغط الدم ويحسن مرونة الأوعية الدموية، وبالتالي يبطئ تطور ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين.

والموز والبطاطا الحلوة والسبانخ والقرنبيط والبطيخ والبرتقال والأفوكادو - كلها غنية بالبوتاسيوم، مما يساعد على خفض ضغط الدم، وأدرجت فارفولوميف الأطعمة الأخرى التي يجب تضمينها في النظام الغذائي لمرضى ارتفاع ضغط الدم.

اللوز والمكسرات الأخرى

المكسرات، وخاصة اللوز، غنية بالمغنيسيوم والدهون الصحية، والتي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم.

الشوفان والحبوب الكاملة

يحتوي دقيق الشوفان والحبوب الكاملة الأخرى على ألياف قابلة للذوبان، والتي يمكن أن تساعد في خفض نسبة الكوليسترول وضغط الدم.

الأسماك

الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين وسمك القد غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تعزز صحة القلب وقد تساعد في خفض ضغط الدم.

الثوم

يحتوي الثوم على الأليسين، الذي يمكن أن يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم.

الفواكه والتوت

يحتوي التوت مثل التوت الأزرق والتوت البري، وكذلك الفواكه مثل التفاح والكمثرى والرمان، على مضادات الأكسدة والمغذيات النباتية التي تعزز صحة القلب وقد تساعد في خفض ضغط الدم.