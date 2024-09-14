نزلات البرد المتكررة والحساسية تشير إلى ضعف جهاز المناعة

وصفت مرشحة العلوم الطبية إيكاترينا موروزوفا نزلات البرد المتكررة بأنها من بين علامات ضعف المناعة، مشيرة إلى أن المناعة تزود جسم الإنسان بمقاومة تأثيرات البيئة الخارجية ومسببات الأمراض المختلفة للأمراض المعدية.

يتم تحديد قدرة الجسم على الدفاع عن نفسه من خلال العمل المعقد للخلايا التي ينتجها جهاز المناعة والفيروسات والعوامل الخلطية ويمكن أن تكون المناعة خلقية، وراثية في هذه الحالة، لدى جسم الإنسان منذ ولادته آليات لتحييد مسببات الأمراض والسموم ولكن من الممكن أيضًا اكتساب المناعة حيث تعتمد قوتها على قدرة الجسم على إنتاج أجسام مضادة لمسببات الأمراض التي واجهها سابقًا.

وشددت الطبيبة على أن الحفاظ على جهاز المناعة وتقويته في المدينة الحديثة شرط مهم للغاية للحفاظ على الصحة.

كيف نفهم أن المناعة سيئة أو ضعيفة؟

وذكرت الدكتورة موروزوفا أن نزلات البرد والحساسية وأمراض المناعة الذاتية المتكررة تشير إلى ضعف المناعة، تشمل علامات عدم استقرار الجهاز المناعي التعب والضعف ونزلات البرد المتكررة والحساسية وأمراض المناعة الذاتية.

ونصحت إيكاترينا موروزوفا بالاهتمام بأسلوب الحياة. تساعد العادات التالية في جعل جهازك المناعي أكثر فعالية.

- التغذية السليمة

- النوم الكامل

- النشاط البدني والرياضة

- المشي في الهواء الطلق

- زيادة مقاومة الإجهاد

- غسل اليدين بشكل كامل