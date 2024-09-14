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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

موعد وحكام مباراة بيراميدز والجيش الرواندي

محمد حمدي
محمد حمدي

تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بموعد وحكام مباراة بيراميدز أمام الجيش الرواندي في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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موعد وحكام مباراة بيراميدز والجيش الرواندي

وتقرر أن تقام المباراة بين بيراميدز والجيش الرواندي في التاسعة من مساء يوم السبت 21 سبتمبر  على استاد الدفاع الجوي، بعد التعادل ذهابا في كيجالي عاصمة رواندا بهدف لكل فريق.


ويدير المباراة طاقم حكام من دولة تشاد بقيادة الحكم محمد علاو، وبوجولا عيسى المساعد الأول، و موسى حافظ المساعد الثاني، وعبد الكريم عثمان الحكم الرابع.

و يراقب المباراة مأمون بشارة من السودان، ويراقب أداء الحكام مانويل كانيدو من أنجولا.

وكان بيراميدز تعادل في مباراة الذهاب خارج الديار بهدف لمثله بعد التأخر بهدف عكسي سجله المغربي محمد الشيبي، قبل أن يدرك فاتسون ماييلي هدف التعادل للفريق السماوي بالدقيقة 83.

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